Tifoso recita l’inno della Roma in chiesa: lo sdegno del prete - VIDEO

La passione per il calcio, si sa, spesso prevale su ogni altra cosa. Però ci sono dei limiti che non andrebbero mai oltrepassati. Ma evidentemente la parola rispetto non è di casa sulla sponda giallorossa del Tevere. Come riporta il Corriere dello Sport, durante un matrimonio, un tifoso della Roma ha recitato l’inno della sua squadra del cuore davanti a tutti i fedeli e agli ospiti della cerimonia. Non si fa attendere la reazione del prete che, sdegnato e irritato, lo reguardisce e gli toglie il microfono.

