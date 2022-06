Lazio, Tacchinardi: "Cancellieri ottimo profilo". E su Sarri...

TUTTOmercatoWEB.com

Matteo Cancellieri è il secondo nuovo acquisto della Lazio. Il calciatore è arrivato dal Verona per 7 milioni di euro e nella giornata di oggi ha sostenuto le visite mediche in Paideia. Questo il pensiero di Alessio Tacchinardi ai microfoni di TMW Radio: "Cancellieri è bravo, mi piace molto, è un ragazzo umile e un ottimo profilo. Per me la Lazio deve capire se continuare a fare un discorso Lotito-Tare o ascoltare Sarri per fare la squadra. La Lazio è abituata a prendere lei i profili e saperli deve saperli far rendere. Qui invece Sarri è abituato a chiedere certi profili".