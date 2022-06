Lazio, Tacchinardi critico: "In attacco non mi convince". E Felipe Anderson...

Fonte: TMW Radio

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alessio Tacchinardi ha parlato, tra gli altri temi, della Lazio e di quanto è necessario fare sul mercato per dare a Sarri una squadra competitiva per le primissime posizioni. L'ex calciatore ha spiegato il suo punto di vista, a partire dalla pista che porta a Mertens: "Lo vedrei bene in tutte le squadre. E' un giocatore importante. La Lazio deve intervenire in diversi reparti, davanti non mi convince. Non ha mai dato la sensazione di una squadra forte che ti può far male in ogni momento. Felipe Anderson non mi ha entusiasmato come continuità e gol. Lì la Lazio deve mettere dentro qualcosa, come in difesa. Sarri è un tecnico che vuole i suoi giocatori, la società vuole prenderne anche altri magari non funzionali ma che poi possono essere rivenduti. Devono mettersi d'accordo".

TORNA ALLA HOMEPAGE