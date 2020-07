Lazio, talismano Marusic: con lui in campo dieci vittorie e tre pareggi

Adam Marusic è tornato in campo dopo un lungostop causa infortunio nel match contro il Cagliari, ieri invece nella gara vinta per 5-1 contro il Verona il montenegrino è partito dal 1’ minuto. L’esterno è un vero e proprio talismano per la squadra di Inzaghi che con lui in campo non ha mai perso una partita. Come riporta l’Agenzia Ufficiale biancoceleste infatti con Marusic in campo la Lazio ha ottenuto in campionato dieci vittorie e tre pareggi.

