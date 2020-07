Roma, caos dirigenza: anche De Sanctis pensa alle dimissioni

Continuano i dissidi interni in casa Roma. A poco più di un mese dalla sospensione di Petrachi, ex direttore sportivo giallorosso, anche Morgan De Sanctis starebbe pensando di lasciare la società. Quello che era stato designato come il sostituto dell'ex dirigente del Torino, infatti, non sarebbe soddisfatto della gestione dei ruoli all'interno dell'organico. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'ex portiere sarebbe deluso perché sovrastato e non considerato da Franco Baldini nelle decisioni sul mercato, ruolo per il quale era stato invece incaricato. Le dimissioni sembrano ad un passo, si attende prima un incontro con Fienga al quale è già stato comunicato il suo malumore.

