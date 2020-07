Roma, Petrachi non ci sta: si rivolge al Tribunale dopo il licenziamento

Aveva nella giornata di ieri ricevuto la lettera di licenziamento da parte della società, l'ormai ex ds della Roma Gianluca Petrachi. Tuttavia, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il dirigente sarebbe passato al contrattaco, per vie legali, impugnando il licenziamento per giusta causa da presentare alla sezione lavoro del Tribunale di Roma. Una mossa inevitabile, quella dell'ex ds tra gli altri del Torino, vista l'assenza di un accordo Collettivo tra Lega Serie A e dirigenti delle società, per circostanze del genere.

Zazzaroni: “Altra occasione sprecata dalla Lazio. Finale di stagione sorprendente”

Calciomercato Lazio, Kumbulla a oltranza: nuovo vertice con il Verona

TORNA ALLA HOME PAGE