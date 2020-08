Lazio, tanti auguri a Bruno Giordano: l'ex bomber compie 64 anni

Da un attaccante del presente ad uno del passato, con la Lazio in comune. Oggi Joaquin Correa e Bruno Giordano compiono gli anni. Se il primo è uno dei protagonisti della formazione capitolina di oggi, il secondo ha fatto le fortune dei biancocelesti dal 1975 all 1985 ed è attualmente il 5° miglior marcatore della storia del club. Un bomber con il gol nel sangue e con la Lazio nel cuore a cui la redazione de Lalaziosiamonoi.it augura buon compleanno per i suoi 64 anni.

