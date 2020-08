Lazio, Correa spegne 26 candeline: gli auguri della società - FOTO

Giornata di festeggiamenti oggi per Joaquin Correa. L'attaccante della Lazio compie infatti 26 anni e la società ha voluto mandargli un messaggio d'auguri. Per lui quest'anno 35 presenze e 10 gol in tutte le competizioni, il partner perfetto per Ciro Immobile. Di seguito il tweet del club per il 'Tucu'.

Tanti auguri di buon compleanno a @tucu_correa!



Joaquin spegne oggi 2️⃣6️⃣ candeline pic.twitter.com/kqFfUR97Wb — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 13, 2020

CALCIOMERCATO LAZIO, SLITTA LA FIRMA DI SILVA: IL PUNTO

CALCIOMERCATO LAZIO, INCONTRO CON RAIOLA PER FARES

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE