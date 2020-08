Calciomercato Lazio, Raiola è a Roma: possibile incontro per Fares

La Lazio insiste per Mohamed Fares. L'esterno della Spal è stata la richiesta numero uno di Inzaghi per la fascia sinistra e Lotito vuole accontentarlo. Offerti ai ferraresi 7 milioni per il suo cartellino, proposta che non soddisfa pienamente Mattioli ma sulla quale si può tranquillamente lavorare. Si era valutato anche Lombardi come contropartita, ma poi si è deciso di portarlo ad Auronzo dove verrà deciso il suo futuro. Anche con il giocatore i contatti sono continui, specialmente ora che il suo agente Mino Raiola si trova a Roma. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il suo arrivo nella Capitale per l'operazione di De Ligt alla spalla sarà una buona occasione per riallacciare i discorsi con la Lazio per l'algerino.

Calciomercato Lazio, slitta la firma di David Silva: attesa per il weekend

Calciomercato Lazio, Muriqi pronto a sbarcare a Roma: 5 anni di contratto per il kosovaro

TORNA ALLA HOME PAGE