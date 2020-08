Lazio, tanti auguri a Matri e Lombardi: i due spengono 36 e 25 candeline

La giornata odierna sarà speciale non solamente per Adalberto Grigioni, preparatore dei portieri della Lazio, bensì per un altro biancoceleste. Cristiano Lombardi, di proprietà del club capitolino ma nell'ultima stagione in prestito alla Salernitana, compie oggi 25 anni. L'ex Primavera non ha ancora chiarito il suo futuro, ma Inzaghi potrebbe convocarlo per il ritiro di Auronzo di Cadore per valutarlo più da vicino. 36 candeline, invece, per Alessandro Matri, a Roma sponda Lazio nella stagione 2015/2016. Tanti auguri a entrambi!

