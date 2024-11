Lazio, tanti auguri Fuser! E quella volta che Cragnotti...

TUTTOmercatoWEB.com

Oggi Diego Fuser compie 56 anni. Un'avventura bella ma particolare quella dell'ex centrocampista con la maglia della Lazio, soprattutto nell'estate del 1998. Fuser passa dall'essere il capitano della Lazio, dopo una stagione da otto gol stagionali, a finire sul mercato in pochissimo tempo. Come riporta TMW, la strategia di Cragnotti andava oltre il centrocampista: "Ti cedo Fuser ma se prendi Batistuta poi mi cedi Chiesa", questa la proposta a Tanzi, presidente del Parma dell'epoca. Peccato che Tanzi non prenderà mai Batigol, il quale due anni dopo andrà verso l'altra sponda del tevere, e quindi Fuser passerà in Emilia-Romagna per 12 miliardi di lire: “Ho saputo tutto martedì, lascio la Lazio senza rimpianti, sono stati sei anni bellissimi. Nel calcio di oggi ormai ci sta tutto, dunque non sono rimasto stupito. Tra l'altro vado in un'altra grande squadra e spero che rimanga Chiesa”. Fuser al Parma si toglierà le sue soddisfazioni. Vincerà la Coppa UEFA nel maggio successivo, a Mosca contro l'Olympique Marsiglia, vendicando la sconfitta dell'anno precedente contro l'Inter, a Parigi, con la maglia della Lazio.