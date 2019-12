Lazio, Tare e Inzaghi ai Globe Soccer Awards: tutto sulla cerimonia

LAZIO, TARE E INZAGHI AI GLOBE SOCCER AWARDS - Tare, Inzgahi e la Lazio il prossimo 29 dicembre parteciperanno ai Globe Soccer Awards, l'evento che si svolgerà a Dubai (Emirati Arabi) per premiare i grandi protagonisti del nostro calcio. Il direttore sportivo biancoceleste è in lizza - ed è l'unico "italiano" - per vincere il premio "Best sporting director". Insieme all'albanese, tra i candidati, ci saranno anche Andrea Berta (Atletico Madrid), Eric Abidal (Barcellona), e Marc Overmars (Ajax). Inzaghi, invece, sarà uno dei tant invitati alla cerimonia a cui parteciperanno giocatori, allenatori ed arbitri.

Lazio, Tare: "È un onore essere stato candidato a miglior ds"

