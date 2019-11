Lazio, Tare: “È un onore essere stato candidato a miglior ds”

Gli attestati di stima si sono tradotti in qualcosa di concreto. Igli Tare è da tempo considerato universalmente come uno dei migliori ds della nostra Serie A, anzi, probabilmente il migliore. Ora, la nomination ai Globe Soccer Awards 2019 come miglior Direttore Sportivo ne ha confermato il valore internazionale. Il dirigente della Lazio, inoltre è l'unico “italiano” in lista (insieme a lui ci saranno Abidal del Barcellona, Berta dell'Atletico Madrid, Overmars dell'Ajax ed Edwards del Liverpool). Sarà dunque rappresentante sia dei colori biancocelesti che della Serie A. Fiero e orgoglioso, il ds Tare ha rilasciato una battuta a tal proposito al portale albanese konica.al: “È un onore partecipare a una tale competizione. A essere sincero, non mi aspettavo questa nomination. Ma i sacrifici a volte vengono ricompensati".

