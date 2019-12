Lazio, Telese: “La storia ci aiuta, i biancocelesti crollano a primavera…”

Luca Telese, noto giornalista di fede romanista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove si è espresso anche sul momento che sta vivendo la Lazio, al terzo posto in classifica e reduce dalla straordinaria vittoria contro la Juventus. Il giornalista si è augurato che il momento di splendida forma dell’armata di Inzaghi termini il prima possibile, in particolare a primavera come, a suo parere, accaduto nelle stagioni precedenti: “La storia ci aiuta, la Lazio crolla sempre a primavera. Speriamo che le vecchie tradizioni ci aiutino. La Roma? Basta essere una squadra vetrina, bisogna investire per vincere”.

Insegno: "Quando la Lazio si diverte vince. Con il Cagliari partita chiarificatrice"

FORMELLO - Lazio, Marusic e Berisha in gruppo. Potrebbe aumentare il turnover...

TORNA ALLA HOMEPAGE