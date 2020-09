Lazio, terminato un altro ritiro: la società saluta Auronzo - VIDEO

Si è concluso ieri il tredicesimo ritiro consecutivo ad Auronzo di Cadore per la Lazio. Un posto a cui sia la società che i tifosi sono ormai affezionati e che regala bellissimi scorci e aria pulita ai biancocelesti per ripartire al meglio per la stagione successiva. Quest'anno è stato un ritiro anomalo, con meno giorni di permanenza e restrizioni imposte alla gente per assistere agli allenamenti e alle amichevoli. La società ci ha tenuto comunque a salutare e ringraziare la cittadina alla ripartenza per Roma con un video postato sui propri canali social.

