Iss, Brusaferro: "Eventi sportivi a porte chiuse, non possiamo rischiare"

Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, ha parlato in una lunga intervista sulle pagine de Il Corriere della Sera. Il professore ha spiegato come i numeri attuali della diffusuione del coronavirus in Italia siano dovuti ai comportamenti di agosto, ma che la situazione sia molto migliore rispetto a quella di altri paesi europei. Brusaferro ha spiegato come per uscirne sia necessario rispettare la distanza di sicurezza, indossare la mascherina e l'igiene delle mani. Nulla da fare al momento pe gli eventi sportivi con il pubblico: «I raduni di massa sono considerati al mondo come il massimo livello di rischio che non è legato solo all’evento. Ci sono una serie di problemi nel gestire l’ingresso e l’uscita delle persone. Il Cts ritiene che allo stato attuale non ci siano le premesse per eventi con spettatori e la preoccupazione è anche quella di non sovraccaricare il sistema di altri fattori di rischio».

