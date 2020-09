PRIMAVERA - Lazio, porte girevoli: in prova il portiere De Matteis

Sarà una stagione molto impegnativa quella della Lazio Primavera, che oltre a prepararsi per il campionato che verrà, guarda con attenzione alle date anche della prossima Youth League, competizione dove i biancocelesti sono all'esordio assoluto. In particolare, dopo l'approdo di Alia in prima squadra, e i saluti di Marocco, il club sta cercando rinforzi in porta. Al momento in rosa ci sono Furlanetto, il titolare designato al momento, e i figli d'arte Peruzzi e Zappalà. Dopo aver provato Matteo Esposito della Juve Stabia (classe 2002) nel ritiro di Sarnano, adesso Menichini con l'aiuto del suo staff sta sondando Jacopo De Matteis, classe 2002, proveniente dalla Salernitana. Probabilmente ci sarà posto soltanto per uno dei due. In prova anche il centrocampista sloveno classe 2003 Nikola Jovicevic.

