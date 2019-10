Lazio, terzo giallo per Cataldi: salta la sfida con il Celtic all'Olimpico

CATALDI SQUALIFICATO - Girone in salita per la Lazio di Simone Inzaghi dopo il ko di ieri in Scozia. La gara all'Olimpico tra due settimane contro il Celtic diventa un autentico spareggio per Lulic e compagni che non possono sbagliare. Il mister biancoceleste, però, dovrà fare i conti anche con un'assenza pesante. All'ombra del Colosseo, infatti, non potrà contare su Danilo Cataldi. Il centrocampista, tra i più positivi dopo la sosta, dovrà scontare un turno di squalifica. L'ammonizione rimediata nel finale di gara a Glasgow è la terza in altrettante gare disputate di Europa League. L'ex Benevento quindi dovrà guardare e incitare i propri compagni dagli spalti e tornerà utilizzabile per la gara con il Cluj.

LAZIO, ACERBI STACANOVISTA IN EUROPA LEAGUE

LAZIO, IL DATO SULLA DIFESA

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE