Europa League, Acerbi stacanovista: mai un minuto senza di lui

CELTIC - LAZIO STATISTICHE - Una grossa delusione quella che accompagna la Lazio dopo la trasferta in Scozia. I biancocelesti tornano in Italia con zero punti dopo aver amministrato il match con il Celtic ed essere andati più volte vicino al 2-0. Troppi errori sottoporta e in difesa hanno permesso ai biancoverdi di ribaltare il risultato complicando il cammino europeo dei capitolini. C'è poco da piangersi addosso, però, perché tra due settimane si giocherà a campi invertiti e la squadra di Inzaghi deve vincere possibilmente anche con due gol di scarto per riaprire il girone.La gara di ieri, intanto, aumenta le presenze europee di Francesco Acerbi. Il centrale, da quando è arrivato a Formello, ha giocato tutte le undici partite disputate dalla Lazio nella competizione senza saltare nemmeno un minuto. Alle 8 della passata stagione, come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, se ne sono aggiunte le tre di questa. Il centrale è l'unico che fa registrare questi dati. Il numero 33 non è nuovo a questi record visto che, alla seconda stagione con l'aquila sul petto, ha saltato soltanto il match contro la Juventus per squalifica, oltre a una manciata di minuti contro Napoli (nello scorso campionato) e Sampdoria (ad agosto, ndr).

CELTIC - LAZIO, LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LAZIO, IL DATO SULLA DIFESA

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE