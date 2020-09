Lazio, Tolfa: "I recuperi di Leiva e Cataldi fondamentali, bene anche Escalante"

Rocco Tolfa, vice direttore del Tg2, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per fare il punto della situazione sul mercato biancoceleste a meno di un mese dalla chiusura della sessione: "La Lazio centra sempre acquisti funzionali al suo progetto, magari non nomi importanti per la piazza ma in grado di fare la differenza. Gli acquisti di Fares e Muriqi vanno verso questa direzione, con una squadra già collaudata. Anche Correa e Luis Alberto possono scambiarsi più volte dietro la punta. I recuperi di Leiva e Cataldi poi sono fondamentali, garantiscono quantità e qualità al centrocampo biancoceleste. Finora mi è piaciuto anche Escalante, duttile e bravo ad avviare l'azione. Credo che per ora manchi solamente un altro colpo in difesa per rendere completa questa squadra".

