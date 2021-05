Lazio - Torino, gialli pesanti per 3 biancocelesti: erano diffidati e salteranno il Sassuolo

AGGIORNAMENTO MINUTO 81' - Anche Andreas Pereira salterà la partita contro il Sassuolo. Il centrocampista, diffidato, è stato ammonito per un fallo su Belotti in ripartenza. Saranno 3 i biancocelesti squalificati per l'ultima gara di campionato.

Finisce in anticipo la stagione biancoceleste di Luis Alberto e Luiz Felipe. Durante il match contro il Torino lo spagnolo e il brasiliano hanno rimediato due cartellini gialli pesanti a causa dei quali salteranno l'ultima partita di campionato contro il Sassuolo. Entrambi erano infatti in diffida e si sono beccati l'ammonizione rispettivamente per un fallo su Rincon e uno su Belotti.