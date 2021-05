Lazio - Torino, reti bianche all'Olimpico: gli scatti de Lalaziosiamonoi.it

Una Lazio stranamente a secco in casa saluta l'Olimpico con un pareggio che consente al Torino di rimanere in Serie A con una giornata di anticipo. La formazione di Inzaghi si accende per lo più nel secondo tempo, impegnando a più riprese Sirigu e colpendo due legni, di cui uno su rigore. Errori sottoporta decisivi per i biancocelesti, su tutti Muriqi ancora una volta troppo impreciso. Sul banco degli imputati però anche la terna arbitrale, che nel primo tempo annulla un gol a Immobile per una presunta spinta su Nkoulou e nella ripresa concede forse il rigore meno netto dei tre lampanti a favore dei biancocelesti. A seguire gli scatti più significativi del match raccolti dalla Laziosiamonoi.it.