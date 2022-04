Lazio - Torino, ventiquattro ore al match: ecco il numero di tagliandi venduti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Mancano precisamente ventiquattro ore a Lazio - Torino. Domani, a partire dalle 20.45, l'Olimpico di Roma sarà teatro del match tra le compagini guidate da Sarri e Juric. In occasione della sfida di Serie A, il club biancoceleste ha messo in vendita i biglietti per assistere all'incontro a un prezzo molto conveniente (10 euro curve e distinti, 20 la Tevere, 40 la Monte Mario). Circa 20 mila persone, più precisamente 20.400, ne hanno approfittato per acquistare il proprio tagliando. Tuttavia, ci sarà tempo fino al fischio d'inizio della gara per potersi garantire un posto all'Olimpico.

TORNA ALLA HOMEPAGE