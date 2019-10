Lazio, Tounkara non dimentica: "Per me Inzaghi è stato come un padre"

Nella vita calcistica di Mamadou Tounkara la Lazio avrà sempre un posto privilegiato. La storia biancoceleste è iniziata nel 2012 ed è arrivata, con in mezzo più di qualche prestito, fino allo scorso agosto quando l'attaccante si è legato alla Viterbese a titolo definitivo. Ai microfoni della Gazzetta regionale Tounkara è tornato a parlare di Lazio e di Inzaghi, suo tecnico ai tempi della Primavera: "Spero che centrino l’obiettivo Champions League, se lo meritano. Auguro tutto il bene a mister Inzaghi. Per me è stato come un padre, mi ha dato tanto e mi ha fatto crescere”. Ancora: “Sono rimasto in ottimi con tutto l’ambiente biancoceleste. Ringrazio sempre la società con tutto il cuore, è stata la mia casa per quasi 8 anni. Spero un giorno di tornare, mai dire mai. Adesso sono concentrato su questa avventura, nuove finestre che si aprono, la vita continua”.

Pubblicato il giorno 1/10/2019 alle ore 23:50

