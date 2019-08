Lazio, tre anni fa l'arrivo di Bastos: i suoi numeri in biancoceleste

Sono passati 3 anni dall'arrivo di Bastos alla Lazio. Ecco alcuni dei numeri dell'angolano in biancoceleste, in cui non mancano i trofei.

Da incognita a sorpresa nel corso di soli 10 giorni. È il tempo passato dal 17 agosto 2016, giorno dell'arrivo di Bartolomeu Jacinto Quissanga - alias Bastos - alla Lazio, al suo esordio contro la Juventus del 27 agosto successivo. Nonostante la sconfitta (1-0 con gol di Khedira), l'angolano stupisce tifosi e addetti ai lavori, ricevendo persino i complimenti di Higuaìn a fine partita. Poi un percorso più in salita del previsto, complicato da qualche infortunio e da un'anarchia tattica che l'ex Rostov ha dovuto limare col tempo. Oggi ricorrono i tre anni dal suo approdo in biancoceleste, nei quali ha collezionato 70 presenze, 6 gol e 2 trofei: la Supercoppa Italiana 2017 e la Coppa Italia alzata al cielo lo scorso 15 maggio. I 5 milioni spesi per il suo cartellino si possono dire ripagati, ora Bastos è una delle certezze nelle rotazioni difensive di Simone Inzaghi.