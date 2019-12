Lazio, tre ex biancocelesti ci credono: "Scudetto? Si può fare!"

Dove può arrivare questa Lazio? Difficile dirlo, ancor di più immaginarlo. Con questi numeri sognare è lecito, non ci sono dubbi. Secondo miglior attacco del campionato, miglior differenza reti, il capocannoniere, l'uomo assist di questa Serie A. Insomma, i presupposti per sorridere ci sono tutti. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, tre ex Lazio sono d'accordo: questa squadra non può porsi limiti, scudetto incluso. Rambaudi è stato chiaro: "Lo scudetto è possibile", ha detto. D'altronde, sottolinea l'ex biancoceleste, la vittoria contro la Juventus lo dimostra. La Lazio, continua, gioca il miglior calcio d'Italia e questo aiuta a vincere. Ma Rambaudi ha un unico dubbio: la rosa non è lunga come dovrebbe, questo potrebbe con il tempo costituire un impedimento per raggiungere traguardi così ambiziosi. Anche per Vincenzo D'Amico sognare è possibile: "Scudetto? Sì, questa Lazio può farcela". Per l'ex biancoceleste il club capitolino può sbaragliare la concorrenza dell'invincibile Juventus. Ma non solo, per lui gli uomini di Inzaghi sono superiori anche all'Inter. Nel centrocampo sicuramente, probabilmente anche in attacco. Come spingere questa squadra a tale impresa? Serve il sostegno del suo formidabile pubblico. Altra vecchia gloria della Lazio, Pancaro, concorda con gli altri: "Trovo bellissimo che in casa Lazio si sia tornato a parlare della parola scudetto. Questa è la dimostrazione che la società ha lavorato bene". La Juventus, per l'ex biancoceleste, è più appagata e meno affamata degli aquilotti. L'Inter, invece, rimane superiore negli 11 titolari. La panchina corta, anche per lui, potrebbe alla lunga creare problemi. Eppure, sottolinea, rispetto alla grande compagine in cui Pancaro ha militato c'è un aspetto positivo: non è stata costruita per vincere uno scudetto. Quindi? Meno pressioni. La Lazio può sognare.

LAZIO, I NUMERI DI LUIS ALBERTO

LAZIO, ANTICIPI E POSTICIPI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE