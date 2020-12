Lazio, Trevisani: "Correa irritante, Immobile ha segnato il gol più bello della stagione"

I fratelli Inzaghi non si fanno male e tra Benevento e Lazio finisce 1-1. Riccardo Trevisani, presente negli studi di Sky Sport, ha commentato la prestazione dei biancocelesti: "Correa è stato irritante come ogni tanto gli capita, mentre Immobile è stato il migliore in campo e ha segnato il gol più bello della stagione. La Lazio non aveva così pochi punti da prima che arrivasse Inzaghi, ma c'è da fare un discorso sulla Champions League. Il suo girone è stato eccezionale e può giustificare la perdita di questi punti. Quest'anno non poteva salutare la coppa come lo scorso anno".