Lazio - Udinese, Basta: "In Friuli sono stato da dio, di Roma mi sono innamorato"

Lazio - Udinese non è stata mai una gara come un'altra per Dusan Basta, doppio ex del match. E non lo sarà neanche domani, nonostante il serbo abbia appeso gli scarpini al chiodo e ora faccia l'agente. Cinque stagioni in Friuli, altrettante nella Capitale non si dimenticano facilmente. Lo sa bene l'ex difensore che, alla vigilia della partita, in programma all'Olimpico alle 12.30, ha ripercorso gli anni trascorsi tra le fila bianconere, dal suo arrivo al miglior ricordo. Immancabile, tuttavia, una battuta anche sulla sua avventura romana: "A Udine sono stato da dio, ma di Roma mi sono innamorato".

