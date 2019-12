Lazio - Udinese, Farris: “Gara insidiosa, c’è stato un buon approccio”

In casa Lazio l’attenzione è tutta sul big match di sabato sera contro la Juventus. Massimiliano Farris, prima di dedicarsi alla preparazione della sfida insieme alla squadra, ha analizzato la vittoria dei biancocelesti contro l’Udinese nel corso di ‘Zona Cesarini’, trasmissione in onda su Lazio Style Radio. Intanto, sul sito ufficiale del club sono state pubblicate alcune dichiarazioni del vice di Simone Inzaghi: “Abbiamo aggiunto qualche tassello nei titolari, se non c’è Radu possiamo far scalare Acerbi, Luiz Felipe sta migliorando, Bastos è sempre una valida opzione. Siamo alla sesta vittoria consecutiva e questo risultato in Serie A non si ottiene agevolmente. Con il Cluj avevamo optato per un turnover mirato, la gara con l’Udinese presentava delle insidie ma la squadra ha approcciato bene: finalmente, nel secondo tempo, abbiamo controllato fraseggiando ma senza concedere nulla all’avversario, anzi punzecchiando i friulani in alcuni frangenti”.

Lazio, Immobile re della Serie A anche senza rigori: i dettagli

Lazio, Inzaghi per la prima volta affronta la Juventus da terzo. E l'Olimpico è un fortino...

TORNA ALLA HOMEPAGE