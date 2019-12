Lazio - Udinese, le statistiche: positivi gli ultimi precedenti all'Olimpico

Lazio - Udinese è ormai alle porte. La squadra di Inzaghi vuole allungare la striscia vincente all'Olimpico, che va avanti dal 2015. Davanti la squadra di Gotti, allenatore part time in attesa di una decisione definitiva. Di seguito le statistiche del match.

Sarà l’81esimo confronto diretto tra Lazio e Udinese, prendendo in esame solo la Serie A.

Bilancio positivo per la Lazio: 37 sono i successi, 24 le sconfitte e 19 i pareggi.

La Lazio ha avuto la meglio in 11 delle ultime 14 partite disputate contro l’Udinese.

Nella scorsa stagione la Lazio vinse entrambe le sfide: 2-0 all’Olimpico, 2-1 alla Dacia Arena.

Duplice vittoria anche nella stagione 2017-18: 3-0 all’Olimpico, 2-1 alla Dacia Arena.

Nell'ultimo precedente all'Olimpico del 17 aprile la Lazio si è imposta grazie al gol di Caicedo e l'autorete di Sandro.

Nella gara d’andata della stagione scorsa alla Dacia Arena, la Lazio si è imposta per 2-1 con gol di Acerbi, Correa e Nuytinck.

All’Olimpico la Lazio contro l’Udinese vanta 21 vittorie, 11 sconfitte e 8 pareggi.

L’ultimo successo all’Olimpico dell’Udinese è del 2014 (1-0), da allora 4 successi della Lazio.

Nelle ultime 4 sfide all’ombra del Colosseo l’Udinese che non ha mai trovato la via del gol.

Curioso che nelle ultime due stagioni Lazio - Udinese sia stata rimandata in entrambi i casi.

Prima volta in panchina da avversari per Inzaghi e Gotti.

Inzaghi ha affrontato 6 volte l’Udinese con altrettante vittorie.

Nella stagione 2016-17, 3-0 alla Dacia Arena e 2-0 all’Olimpico. Nel 2017-18 3-0 in casa e 2-1 in trasferta e nella scorsa stagione ancora 2-1 in Friuli e 2-0 a Roma.

Ciro Immobile ha già segnato 6 gol contro l’Udinese.

A quota uno ci sono Caicedo, capitan Lulic, Luis Alberto, Acerbi e Correa.

Nell’Udinese Lasagna e Nuytinck hanno messo a segno un gol a testa nelle ultime tre sfide contro la Lazio.

Nel XXI secolo sono stati tanti i calciatori che hanno attraversato la strada tra le due città. Nel 2001 sbarcarono nella Lazio Fiore e Giannichedda, mentre Pinzi imboccò la via opposta.

Le altre operazioni hanno riguardato Cribari, Baronio, Belleri, Mauri, Domizzi, Handanovic, Candreva, Basta.

LAZIO - UDINESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

CALCIOMERCATO LAZIO, IL DISCORSO MURIQI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE