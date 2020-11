Lazio - Udinese, Marusic in tripla cifra: all'Olimpico la 100esima presenza in biancoceleste

Adam Marusic va in tripla cifra. In Lazio - Udinese, il montegrino non è partito dall'inizio, ma è entrato in campo a inizio secondo tempo, centrando in questo modo la sua centesima presenza in biancoceleste. Approdato nella Capitale dall'Oostende nella sessione estiva di calciomercato del 2017, il classe '92 ha siglato finora 7 gol e servito 11 assist ai compagni. Con la sfida di oggi Marusic raggiunge un altro importante traguardo con la maglia della Lazio.

