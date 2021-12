Lazio - Udinese, tutti sul banco degli imputati: tifosi contro squadra e Lotito

La Lazio pareggia contro l'Udinese al termine di una partita folle. La rimonta biancoceleste è partita nel momento più complicato, quando sul tabellone dell'Olimpico campeggiava il 3 a 1. Poi il pareggio e il vantaggio, ma nel finale è arrivata la beffa. Un risultato che non aiuta le sorti della squadra in classifica ma che, ancor peggio, non risolleva il morale di una squadra reduce dal pesante KO contro il Napoli. I tifosi - circa 7500 - che hanno sfidato freddo e pioggia per assistere al match si sono fatti sentire. E non poco. Non solo con cori a sostegno della squadra, ma anche esprimendo il proprio disappunto nei confronti di calciatori e dirigenza. Spesso e più volte nel corso dei 90' la Nord si è scagliata contro i giocatori, giudicati troppo molli, "senza attributi". I tifosi li hanno accusati di esser "mercenari". E queste parole sono state intervallate da inviti a far di più.

Tutti sul banco degli imputati. O meglio, tutti tranne uno. Maurizio Sarri non è stato protagonista dei cori dei sostenitori, che hanno dimostrato in questo modo di puntare ancora sul "sarrismo", sulla filosofia di gioco del tecnico. Opposta rispetto a quella di Inzaghi, ma alla lunga vincente. Coloro che erano presenti all'Olimpico hanno fatto comprendere di poter accettare di non vedere immediatamente il bel gioco in campo. Ma su una cosa non transigono: sulla poca rabbia, cattiveria agonistica, determinazione fatta vedere nel match al Maradona. E in questo senso hanno "assolto" Sarri. Chi invece non è stato "salvato" è il presidente Claudio Lotito, a più riprese oggetto dei cori della curva. A lui si chiede, probabilmente, una diversa strategia di mercato, qualche pedina importante in più e mosse che rendano più competitiva la rosa.

