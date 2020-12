Lazio, un anno fa la partita perfetta contro la Juventus - VIDEO

In questi mesi si sta guardando al 2019 con un po' di nostalgia: tutti eravamo ancora felici, si poteva uscire la sera, andare nei pub e negli stadi. Il 7 dicembre del 2019, un anno fa oggi, l'Olimpico era stracolmo di gente in festa perché la Lazio aveva battuto per 3-1 i campioni della Juventus. Cristiano Ronaldo era stato battuto da Caicedo, che la settimana dopo sarebbe stato decisivo nella trasferta di Cagliari. La Lazio non vinceva in casa contro la Juventus da 16 anni, e non sembrava di certo quella l'occasione della svolta visto che la squadra di Sarri si portò subito in vantaggio con CR7. I biancocelesti non si diedero per vinti e Luiz Felipe di testa riportò la parità allo scadere del primo tempo. Nella seconda frazione di gioco poi un lampo di genio che squarciò la partita: lancio sopraffino di Luis Alberto, stop magistrale di Milinkovic e tiro imprendibile. 2-1 Lazio. Nel finale il graffio del Panterone ha sugellato una partita a dir poco perfetta. 3-1 inflitto ai campioni d'Italia in carica e tanta gioia.