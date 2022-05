Lazio, un ex dice addio al calcio: “Sono felice, ho dato tutto...”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Dopo vent’anni ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo, lo aveva annunciato già qualche tempo fa e ora è giunto il momento. Dopo aver fornito il suo ultimo assist vincente con la maglia del Palestino, Luis Jiménez ha salutato i tifosi e il campo tra lacrime e applausi. Una lunga carriera quella del cileno, che lo ha visto protagonista anche in Italia, tra le altre, con la maglia della Lazio. “Mi sento pieno, molto bene e sono molto contento della gara che ho fatto. Ho sempre detto che volevo finire bene, non con infortuni, alti e bassi. E questo penso che sia un buon momento”, ha dichiarato ai microfoni di TNT Sports. Ha ripercorso anche alcune fasi della sua carriera non sempre facile, che gli è costata anche l’esclusione dalla Nazionale. A tal proposito ha rivelato: “Sono stato fuori dalla Nazionale per molto tempo, fuori dai radar quando sono andato in Medio Oriente. Sono scelte e io ero consapevole, sapevo cosa stavo per fare". Infine, ha aggiunto: “Ma sono contento di quello che ho fatto, di tutto quello che sono riuscito a fare. Ho sempre dato il massimo. Ci sono momenti in cui il nostro massimo non è sufficiente, ma sono felice. Ho dato tutto".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Sampdoria, che gioia per Candreva: l’ex Lazio si è sposato - FOTO

Lazio, Lucas Leiva si gode la Capitale: visita al Colosseo per il brasiliano - FOTO