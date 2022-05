Sampdoria, che gioia per Candreva: l’ex Lazio si è sposato - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Il 23 maggio 2022 è una data che rimarrà impressa per sempre nella testa e nel cuore di Antonio Candreva. Nella giornata di ieri, l'esterno della Sampdoria, autore di una super stagione condita da 7 gol e 10 assist, si è sposato con la sua dolce metà Allegra. Un matrimonio civile per la coppia che ha fatto visita al sindaco di Milano Giuseppe Sala. L'ex centrocampista della Lazio ha raccolto le emozioni di questa giornata speciale con un post pubblicato sul suo profilo Instagram: "PER SEMPRE !!! 23-05-2022 @allegra.luna".