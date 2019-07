Lazio, un francobollo celebrerà i 120 anni della polisportiva

Tutti celebrano la Lazio. Il prossimo 9 gennaio saranno ben 120 gli anni per la polisportiva più grande d'Europa. Per questo, Poste Italiane ha deciso di emettere - proprio il 9 gennaio 2020 - un francobollo che celebri la Lazio. Ciò a testimonianza dell'importanza che la società biancoceleste riveste da sempre nel panorama dello sport italiano, non solo in ambito calcistico. La storia dice Lazio, dal 9 gennaio 1900.

