Lazio, un settore dello Stadio Olimpico sarà riservato alla Polisportiva

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio non è soltanto "una squadra di calcio". Così come volevano i suoi padri fondatori nel tempo sono state istituite diverse sezioni che si riconoscono in questo nome. Ad oggi sono circa 80 e di fatto praticano qualsiasi genere di sport, dal basket fino ad arrivare al softair e all'ormai sempre più abusato padel. Così come accade per altre squadre d'Europa che possono vantare delle polisportive, anche la Lazio ha deciso di agevolare l'ingresso in un settore del proprio stadio agli atleti delle varie discipline. Si tratta dei Distinti Sud Est. Per loro sarà previsto un forte sconto per quel segmento. Una gran bell'idea per creare un vero e proprio collante tra tutti coloro che gareggiano con l'aquila sul cuore.