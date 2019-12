Lazio, uno sguardo allo Scudetto: il calendario a confronto con Juve e Inter

Beh, nel dubbio, un'occhiata alla cima della classifica la si potrebbe pur dare. Coi piedi per terra e senza inutili voli pindarici. Per quelli, al massimo, bisognerà aspettare le ultime 3-4 partite. Igli Tare docet. Però dopo 16 giornate e con la Serie A archiviata fino a gennaio - causa Supercoppa -, la Lazio ha tutto il tempo per sedersi, bersi un tè caldo e osservare l'accoppiata classifica+calendario del suo campionato. Almeno fino al termine del girone d'andata, senza spingersi troppo in là. La prima recita: Inter 39, Juventus 39, Lazio 36. Mentre il secondo è più tosto di quello che ci si potrebbe aspettare.

LA 17ª GIORNATA - Intanto serve fare un appunto: i biancocelesti chiuderanno ufficialmente il proprio girone d'andata a 2020 inoltrato. Quella di vivere per settimane con una partita in meno sarà una grana non da poco. Perché da un lato dà l'illusione di essere più in ritardo di quanto non affermi la realtà, mentre dall'altro dona anche la chance di giocarsi un jolly da +3 a seconda delle necessità. In ogni caso un tranello in cui è meglio non cadere. Lazio - Verona, diciassettesimo turno di Serie A, sarebbe dovuta andare in scena il prossimo weekend prima del rinvio causato dell'impegno in Supercoppa in programma proprio il 22 dicembre. E il recupero, fissato inizialmente per l'8 gennaio, è stato posticipato ulteriormente al 5 febbraio 2020: ergo, momentaneamente la partita non va nemmeno considerata.

Discorso diverso per la Juventus che, invece di posticipare la 17ª contro la Sampdoria, la anticiperà a domani (mercoledì 12 dicembre). Scelta strana quella della Lega, probabilmente dettata dall'impegno della Lazio nel giovedì di Europa League che ha spinto a designare Cagliari - Lazio come monday night. Comunque potrebbe non essere una partita così semplice per i bianconeri. La Samp è reduce dalla vittoria al cardiopalma nel derby e la squadra di Sarri dovrà pensare anche a preservarsi in vista della finale di Riad. Minuzie che difficilmente faranno la differenza: sulla carta non c'è storia.

Tutto nella norma invece per l'Inter, in campo sabato 21 dicembre in casa contro il Genoa. Momento agli antipodi rispetto ai rivali cittadini per i rossoblu, penultimi in classifica e bramosi d'ossigeno (leggasi: almeno un punto). Dopo il pareggio contro la Fiorentina, però, Conte e i suoi non vedranno l'ora di tornare alla vittoria

LA 18ª GIORNATA - Anno nuovo, vecchie tradizioni. Almeno così ci si auspica a Formello. La Lazio inseguirà la nona vittoria consecutiva in campionato sul campo del Brescia domenica 5 gennaio (sarà la prima gara del 2020, ore 12:30). Una partita da non sottovalutare. Il ritorno di Corini ha riacceso l'entusiasmo in casa delle rondinelle, ora nuovamente in lotta per la salvezza dopo la disastrosa parentesi con Grosso. Anche il rientro dalle vacanze nasconde di per sé delle insidie: attenzione.

Due impegni complicati sulla carta, invece, per Juventus e Inter nel giorno della Befana. I bianconeri ospiteranno la rivelazione Cagliari allo Stadium, mentre Conte dovrà preparare la delicatissima trasferta del San Paolo. Il Napoli non è in un buon momento, ma l'arrivo di Gattuso (sommato a quello del nuovo anno) potrebbe far finalmente voltare pagina ai partenopei. Turno potenzialmente favorevole alla Lazio.

LA 19ª GIORNATA - Per completare il girone d'andata in bellezza la Lazio dovrà vedersela proprio contro il Napoli. Si gioca all'Olimpico sabato 11 gennaio (ore 18:00): la prima partita di un turno infuocato nelle zone alte della classifica. Terminato il match nella Capitale, infatti, l'Atalanta farà visita nella tana dell'Inter a San Siro. Curioso poi come il giorno successivo a Lazio - Napoli, la Roma ospiterà la Juventus sempre all'Olimpico per quello che sembra l'ennesimo errore nella programmazione dei calendari. In ogni caso, il terzo big match di un weekend da vertigini. Ci si ferma qui, al giro di boa. Un passo alla volta in modo da non distogliere per troppo tempo lo sguardo dal vero obiettivo, quello dichiarato, tappezzato dalle stelle della Champions. Poi chissà.

17ª GIORNATA (difficoltà da 1 a 5)

SAMPDORIA - JUVENTUS; Mercoledì 18 dicembre, ore 18:55 (1)

INTER - GENOA; Sabato 21 dicembre 2019, ore 18:00 (1)

LAZIO - VERONA; Mercoledì 5 febbraio 2020, ore 20:45 (3)

18ª GIORNATA (difficoltà da 1 a 5)

BRESCIA - LAZIO; Domenica 5 gennaio, ore 12:30 (2)

JUVENTUS - CAGLIARI; Lunedì 6 gennaio, ore 15:00 (4)

NAPOLI - INTER; Lunedì 6 gennaio, ore 20:45 (5)

19ª GIORNATA (difficoltà da 1 a 5)

LAZIO - NAPOLI; Sabato 11 gennaio, ore 18:00 (5)

INTER - ATALANTA; Sabato 11 gennaio, ore 20:45 (5)

ROMA - JUVENTUS; Domenica 12 gennaio, ore 20:45 (5)

