Lazio, vacanze in coppia per Marusic e Hoedt: sui social gli scatti con le compagne! - FOTO

Vacanze in coppia per Adam Marusic e Wesley Hoedt. I due biancocelesti, archiviata la stagione con la Lazio, stanno ricaricando le batterie in compagnia delle rispettive compagne. Il montenegrino è volato a Dubai con Milica, la splendida serba che, da qualche mese, sembra avergli rubato il cuore. I due, dando un'occhiata alle foto pubblicate sui social, sono inseparabili e particolarmente affiatati. L'ultima, in ordine di tempo, li ritrae insieme nella meravigliosa location scelta per il soggiorno negli Emirati Arabi. Hoedt, invece, ha scelto una nota località di mare per trascorrere un po' di tempo insieme alla fidanzata Emma. Su Instagram, la cartolina della vacanza: "Ultimo giorno".

