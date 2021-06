Lazio, i tifosi omaggiano Lulic: "Il 26 maggio ti ha reso immortale, grazie Senad!"

Le strade della Lazio e del capitano Senad Lulic sembrano destinate a dividersi. Il serbo dopo dieci anni con l'aquila sul petto in estate potrebbe lasciare i biancocelesti. Il suo contratto è in scadenza e da parte della società per ora non è arrivata nessuna proposta di rinnovo. I tifosi però hanno con un lui un legame speciale, per quanto ha dato alla causa in questi anni e soprattutto per quel gol, il 26 maggio, che per sempre ha impresso nella storia il suo nome. Fuori dal centro sportivo di Formello è apparso uno striscione con una dedica proprio per il numero 19: "Il 26 maggio ti ha reso immortale, grazie Senad per sempre laziale!".

