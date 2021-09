Lazio, Valdifiori: “Sarri? Ha bisogno di tempo ma i precedenti parlano per lui”

RASSEGNA STAMPA - Questa frenata improvvisa della Lazio, dopo le due sconfitte consecutive tra campionato e Europa League, sta suscitando delle critiche da parte di addetti ai lavori. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Mirko Valdifiori suo ex calciatore all’Empoli ha espresso il suo parere in merito: “Sarri ha dei concetti di gioco che richiedono tempo per essere assimilati. Superata questa fase si vedrà il suo bel gioco. A Empoli come a Napoli ricordo che non fu semplice all’inizio. Alla Lazio sta incidendo il passaggio dal 3-5-2 al 4-3-3”

PROBLEMI – L'ex regista spiega che i problemi sono inevitabili. Il passaggio alla difesa a quattro è una novità importante, ma anche il modo in cui difendono le squadre del mister: compatte per poi ripartire. I due ko non devono preoccupare secondo lui: “I precedenti di Sarri danno fiducia. La sua concezione del gioco conquista i giocatori e poi li fa divertire appena i suoi dettami vengono assorbiti”

SARRI – “Preoccupato di questa fase? Ricordo che era sempre sicuro. Anche quando perdevamo ci elogiava se avevamo creato occasioni perché da li in poi sarebbero nati i gol che portano punti. Fa credere il gruppo nel suo lavoro e da entusiasmo”

