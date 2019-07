Lazio, Vargić per il sociale: il portiere in campo per il piccolo Marko

Una giornata per il sociale. In attesa di conoscere il suo futuro, Ivan Vargic a Orahovica (est della Croazia) ha giocato una gara benefica per il piccolo Marko Bogdanić. Un bambino di sei anni colpito da sindrome di West e paralisi celebrale spastica. “Non rimprovero nessuno, la vita va avanti”, ha detto la madre Verica. “Non possiamo raccogliere abbastanza soldi da soli per permettergli una vita migliore – ha proseguito – e per questo abbiamo cercato aiuto. Marko non ha problemi intellettivi: è un bambino brillante ed è per questo che vogliamo possa frequentare la scuola il prossimo anno”. La partita ha avuto come obiettivo proprio quello di raccogliere i soldi necessari per le cure. Il portiere della Lazio ha giocato nella squadra di Danijel Pranjić, difensore croato e compagno di squadra lo scorso anno all’Anorthosis. L’evento ha riscosso grande partecipazione, raccogliendo oltre 76.000 kune (più di 10mila euro). “Spero questo giorno sia l’inizio di una bellissima storia che aiuterà il nostro piccolo Marko”, ha concluso la mamma ringraziando i presenti e gli organizzatori.

