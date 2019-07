FORMELLO - Ecco il primo allenamento. Arriva Milinkovic, i tifosi: "Rimani?" - FOTO&VIDEO

Parte la nuova stagione della Lazio. Dopo le visite mediche di rito, ecco i calciatori a Formello per il raduno e il primo allenamento. I primi ad entrare: Caicedo, Parolo, il neo acquisto Vavro e Correa. Alla spicciolata arrivano gli altri: tante foto e autografi per Milinkovic-Savic. I tifosi gli chiedono di rimanere, il Sergente non ha risposto. Discorso diverso per Luis Alberto, che è entrato subito nel centro sportivo senza fermarsi. Di corsa dentro, poi tutti agli ordini di Simone Inzaghi per il primo allenamento della stagione. Si inizia a sudare in vista del ritiro di Auronzo.

