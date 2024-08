Lazio -Venezia, il countdown è finito: oggi è il 'matchday' - FOTO

"Il conto alla rovescia è finito" scrive il club sui profili social ufficiali, oggi è il giorno di Lazio -Venezia. La nuova stagione, iniziata ufficialmente ieri, vedrà esordire Baroni e i biancocelesti nella sfida contro i lagunari, neo promossi in A, all'Olimpico. Il calcio d'inizio è in programma alle 20:45, cresce l'attesa tra i tifosi impazienti di ritrovarsi allo stadio per sostenere la squadra del cuore in questa annata. La società, come di consueto, ha ricordato l'appuntamento col post del 'Matchday'.

