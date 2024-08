Lazio-Venezia, la partita dei tifosi: tra applausi e contestazione

TUTTOmercatoWEB.com

La Curva Nord ha mantenuto la promessa in vista della prima partita di campionato. Più di 30.000 i tifosi accorsi all'Olimpico per la sfida tra Lazio e Venezia, riempendo gli spalti dell'Olimpico ma dando continuità a quella protesta iniziata al Flaminio e agli svariati comunicati pubblicati nelle scorse settimane. Fin dal prepartita, infatti, con un corteo partito da Ponte Milvio i laziali hanno fatto sentire il proprio amore nei confronti della squadra, contestando però senza pause il presidente Lotito e la sua gestione societaria degli ultimi anni. Cori che sono poi proseguiti sugli spalti, accompagnati da striscioni dedicati allo stesso popolo biancoceleste in segno di unione: “Se i laziali sono uniti non verranno mai sconfitti”, ma anche alcuni volti a mettere in discussione l’appartenenza di Lotito alla realtà laziale: “Capire te non puoi perché non sei tifoso come noi”. Da sottolineare, però, è anche l’omaggio ai protagonisti in campo, su tutti il Taty Castellanos: applaudito dall’interno lo stadio al momento della sua uscita dal campo. Dopo il triplice fischio è iniziata poi la festa. I giocatori in campo e i tifosi sugli spalti hanno gioito per i primi tre punti stagionali, dopo una partita vissuta tra applausi e contestazione.