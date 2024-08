Lazio - Venezia, la protesta continua: lo striscione della Nord contro Lotito

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È in corso la ripresa all’Olimpico, la Lazio è avanti grazie al raddoppio di Zaccagni arrivato su rigore. I tifosi si fanno sentire, ma la loro attenzione non è rivolta solo alla squadra. Prosegue la protesta nei confronti del presidente Lotito, dopo il coro ecco che dalla Nord si alza uno striscione in cui si legge: “Capire tu non puoi…se non sei tifoso come noi”.

