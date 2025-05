Lazio, Fabiani sicuro su Pedro: "Futuro? Dipende da lui. Porte aperte in società"

RASSEGNA STAMPA - È ancora tutto da chiarire il futuro di Pedro. Il campione spagnolo è in scadenza a giugno con la Lazio e non ha ancora rinnovato il suo contratto. Ai taccuini de La Stampa, però, il direttore sportivo Angelo Fabiani è stato chiaro: dipende tutto da lui. La società infatti è disposta a continuare con lui, anche quando smetterà di giocare.

Queste le parole del diesse: "Pedro? Intramontabile. Una o due stagioni in più? Dipende da lui. Pedro conosce bene il nostro pensiero che va oltre: quando deciderà di smettere, le porte per un ruolo in società sono aperte. Non si perde un patrimonio e un esempio come lui".

