Lazio, Fabiani torna su Tudor: "Impatto positivo, poi ha deciso di andare via"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

RASSEGNA STAMPA - Oltre a essere uno scontro diretto decisivo per il quarto posto, Lazio - Juve sarà anche il ritorno all'Olimpico da ex di Igor Tudor. L'anno scorso il tecnico ha sostituito Maurizio Sarri in panchina, che aveva dato le sue dimissioni. A giugno, però, anche il croato ha deciso di lasciare la Capitale.

Sulla sua esperienza in biancoceleste è tornato il direttore sportivo Angelo Fabiani, intervistato da La Stampa. Queste le sue parole in merito: "Tudor in corsa fa la differenza: il suo impatto fu più che positivo con la squadra l'ambiente. Si è detto e scritto tanto: ho letto di screzi tra l'allenatore e la società, niente di vero. Fu Tudor a decidere di andare via e, noi, di continuare sulla nostra strada. Problemi con Guendouzi? Non mi risulta. Prima di scegliere il dopo Sarri ci siamo confrontati, a ogni livello".

