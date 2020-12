Lazio - Verona, Juric: "Biancocelesti stanchi stasera, siamo stati facilitati"

Non decolla la Lazio formato Olimpico quest'anno, almeno in campionato. Altro ko consecutivo casalingo dopo quello incassato contro l'Udinese e vetta della classifica sempre più lontana con i biancocelesti fermi a quota 17. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico dell'Hellas Verona Ivan Juric, soddisfatto della prestazione dei suoi: "Abbiamo fatto una buona partita, molto concentrati e pressando molto. Lasciavamo la giocata a Reina per poi pressare. Potevamo fare qualche gol in più, ho visto però una Lazio stanca dopo la Champions. Siamo stati facilitati in questo".

TAMEZE FALSO NUEVE - "In quella posizione, andando subito in pressione, poteva essere facilitato perché si trovava subito in zona per approfittare della scalata del centrale per poi sfruttare il lancio del portiere".

LOVATO SU MILINKOVIC - "Ha fatto molto male nei pimi 15 minuti, volevo cambiarlo, ho parlato con lui in settimana per dirgli di stare tranquillo dopo giorni in cui ha ricevuto molti complimenti. Oggi ha cominciato male, poi però ha fatto benissimo in marcatura su Milinkovic. Può diventare un difensore importante, ma deve crescere e rimanere umile".

FORMAZIONE ATIPICA - "Ho scelto questa formazione perché con la Lazio difendi meglio giocando così. In questo momento non giochiamo bene quanto l'anno scorso, abbiamo migliorato certe cose con Barak in mezzo. Quando giochi contro grandi squadre affronti giocatori che vogliono proporre e cerchi soluzioni alternative. Ma la mia idea è cercare di migliorare il gioco. Vogliamo essere compatti e aggressivi giocando bene. La nostra idea di base è la voglia di sacrificarsi rimanendo corti. Poi in fase di attacco cerchiamo di avere più uomini per le sovrapposizioni".

Il tecnico del Verona è intervenuto in conferenza stampa per commentare la gara dell'Olimpico.

"Ci dispiace non festeggiare con i tifosi queste vittorie. Sia per i tifosi sia per i miei ragazzi. Noi sentiamo la loro vicinanza e sappiamo che ci tengono molto. Tameze? Ha fatto una bella partita. Con Barak in mezzo palleggiamo meglio. Magnani? Abbiamo concesso pochissimo dietro, la Lazio ha fatto molti lanci lunghi. Tutto il pacchetto difensivo si è mosso bene. La Lazio ha sentito la fatica della Champions ma è sempre difficile vincere qui contro di loro. Con le big abbiamno fatto sempre bene, con le altre abbassiamo un po' troppo la guardia. Dobbiamo continuare a crescere e a lavorare per migliorare come gruppo. Vittoria di Juric? Loro hanno un grande attacco alla profondità sfruttando i rinvii di Reina. Ho scelto di giocare con la falsa punta per creare densità tra le linee. Complimenti ai ragazzi che hanno voglia e carattere".