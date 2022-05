Fonte: S.S. Lazio

Un punto per chiudere al quinto posto. Ci tiene Sarri, ci tiene la squadra. L'arrivo all'Olimpico in pullman, la concentrazione giusta per non prendere sotto gamba l'avversario di questa sera. L'ultimo a scendere è Pedro, che è rimasto in disparte ad ascoltare la musica: partirà dalla panchina, in campo c'è Cabral.

CLICCA QUI PER IL VIDEO